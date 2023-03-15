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Туреччина планує схвалити заявку Фінляндії на членство в НАТО найближчим часом, - Reuters

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина має намір найближчим часом схвалити заявку Фінляндії на членство в НАТО до парламентських і президентських виборів, які відбудуться у країні 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами двох турецьких чиновників, турецький парламент, швидше за все, ратифікує членство Фінляндії в НАТО до середини квітня. При цьому про схвалення заявки Швеції на членство в НАТО мова не йде.

Також повідомляється, що президент Фінляндії Саулі Нііністе поїде до Туреччини 16 березня, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери мають, зокрема, обговорити членство в НАТО.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Швеції зазначив, що вірогідність приєднання Фінляндії до НАТО раніше Швеції зросла.

Тим часом Угорщина може перенести засідання парламенту на наступний тиждень, що означає чергове затримання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції.

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