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Премьер Швеции заявил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО ранее Швеции возросла

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Вторник 14 марта 2023 12:23
Премьер Швеции заявил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО ранее Швеции возросла Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вероятность того, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции, возросла, хотя членство Швеции является лишь вопросом времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО, но столкнулись с возражениями со стороны Турции, которая утверждает, что в обеих странах есть якобы члены террористических групп. При этом на прошлой неделе страны возобновили переговоры по процессу в Брюсселе.

Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, чем Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.

"В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда", - сказал Кристерссон.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что страна может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

При этом после того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стране не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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