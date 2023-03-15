Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в ближайшее время, - Reuters
Турция намерена в ближайшее время одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО до парламентских и президентских выборов, которые пройдут в стране 14 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам двух турецких чиновников, турецкий парламент, скорее всего, ратифицирует членство Финляндии в НАТО до середины апреля. При этом об одобрении заявки Швеции на членство в НАТО речь не идет.
Также сообщается, что президент Финляндии Саули Ниинисте отправится в Турцию 16 марта, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры должны, в частности, обсудить членство в НАТО.
Напомним, недавно премьер Швеции отметил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО раньше Швеции выросла.
Между тем, Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.
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