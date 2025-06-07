В Турции сделали заявление о Трампе и прекращении войны в Украине

Турция продолжает и готова работать над достижением прекращения огня и мира в Украине при участии президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и президент США Трамп продемонстрировали твердую волю к установлению постоянного прекращения огня в Украине, интенсивные контакты в этом направлении продолжаются, мы готовы работать над достижением прекращения огня и мира с участием господина Трампа", - сказал глава турецкого Минобороны.

Также он отметил, что на встрече министров обороны НАТО 4-5 июня в Брюсселе было отмечено, что мир можно сохранить только путем развития потенциала сдерживания.

"Для достижения этих целевых показателей потенциала (сдерживания - ред.) жизненно важно устранить последние экспортные ограничения среди союзников и другие препятствия в оборонном сотрудничестве и инвестиционной сфере", - заявил Гюлер.

Кроме того, он призвал к стратегическому подходу по вопросу укрепления европейской безопасности. Министр подчеркнул, что нужен дальновидный подход.