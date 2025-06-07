В Турции сделали заявление о Трампе и прекращении войны в Украине
Турция продолжает и готова работать над достижением прекращения огня и мира в Украине при участии президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
"Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и президент США Трамп продемонстрировали твердую волю к установлению постоянного прекращения огня в Украине, интенсивные контакты в этом направлении продолжаются, мы готовы работать над достижением прекращения огня и мира с участием господина Трампа", - сказал глава турецкого Минобороны.
Также он отметил, что на встрече министров обороны НАТО 4-5 июня в Брюсселе было отмечено, что мир можно сохранить только путем развития потенциала сдерживания.
"Для достижения этих целевых показателей потенциала (сдерживания - ред.) жизненно важно устранить последние экспортные ограничения среди союзников и другие препятствия в оборонном сотрудничестве и инвестиционной сфере", - заявил Гюлер.
Кроме того, он призвал к стратегическому подходу по вопросу укрепления европейской безопасности. Министр подчеркнул, что нужен дальновидный подход.
Переговоры в Стамбуле и не только
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры между Украиной и РФ за три года полномасштабной войны. Это произошло вскоре после того, как Трамп привлек к мирному урегулированию президента Турции Эрдогана.
На первой встрече стороны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000", что и было сделано, а также представить к следующим переговорам свое видение завершения войны.
Так, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, но условия каждый из сторон были очень далеки от единой позиции. Россия вновь выставила свои максималистские и невыполнимые требования. При этом стороны договорились изучить предложения каждый из сторон, а также провести новый обмен пленными и погибшими в ходе этой войны.
Также мы писали, что за несколько дней до второго раунда, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что после этой встречи страна предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины при участии Эрдогана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.