У Туреччині зробили заяву про Трампа і припинення війни в Україні

Туреччина продовжує і готова працювати над досягненням припинення вогню і миру в Україні за участю президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

"Наш президент (Реджеп Таїп Ердоган - ред.) та президент США Трамп продемонстрували тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні, інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають, ми готові працювати над досягненням припинення вогню та миру за участю пана Трампа", - сказав очільник турецького Міноборони.

Також він зазначив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО 4-5 червня в Брюсселі було наголошено, що мир можна зберегти тільки шляхом розвитку потенціалу стримування.

"Для досягнення цих цільових показників потенціалу (стримування - ред.) життєво важливо усунути останні експортні обмеження серед союзників та інші перешкоди в оборонній співпраці та інвестиційній сфері", - заявив Гюлер.

Крім того, він закликав до стратегічного підходу щодо питання зміцнення європейської безпеки. Міністр підкреслив, що потрібен далекоглядний підхід.