Турция начала работы по поиску нефти и газа в Средиземном море

Турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Türkiye Petrolleri.

Судно "Абдулхамид Хан" имеет длину 238 метров, ширину 42 метра и высоту 112 метров. Буровое оборудование позволяет производить бурение на глубину до 12,2 тысяч метров. Экипаж судна составляет 200 человек.

"Буровое судно "Абдулхамид Хан" начало бурение скважины Ташуджу-1 в Средиземном море. Мы продолжаем работать в целях независимой энергетики, сильной Турции”, - говорится в сообщении компании.

Ранее мы писали, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

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