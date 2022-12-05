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Турция начала работы по поиску нефти и газа в Средиземном море

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Анкара, Понедельник 05 декабря 2022 22:28
Турция начала работы по поиску нефти и газа в Средиземном море Фото: Турция начала поисковые работы в Средиземном море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Türkiye Petrolleri.

"Буровое судно "Абдулхамид Хан" начало бурение скважины Ташуджу-1 в Средиземном море. Мы продолжаем работать в целях независимой энергетики, сильной Турции”, - говорится в сообщении компании.

Судно "Абдулхамид Хан" имеет длину 238 метров, ширину 42 метра и высоту 112 метров. Буровое оборудование позволяет производить бурение на глубину до 12,2 тысяч метров. Экипаж судна составляет 200 человек.

Ранее мы писали, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

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Турция НАФТА Средиземное море
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