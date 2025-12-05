ua en ru
Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35, - Bloomberg

Пятница 05 декабря 2025 13:46
Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35, - Bloomberg Фото: Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция приближается к преодолению ключевого препятствия, которое мешает ей заключить сделку на приобретение американских истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам посла США в Турции Тома Баррака, Турция решила проблемы "работоспособности" своих ракетных систем С-400, поскольку они не используются. Но Турция все еще владеет этими пусковыми установками и ракетами к ним, что создает проблемы для США.

"Я считаю, что эти проблемы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев", - сказал Баррак.

На вопрос, приближается ли Турция к отказу от российских систем, он ответил утвердительно.

Турция активизирует усилия по приобретению F-35

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсуждали ракетные системы С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов почти десять лет назад привело к ее исключению из программы разработки истребителя F-35 и к введению США санкций, известных как CAATSA, против некоторых турецких оборонных компаний.

При этом ранее администрация президента США Джо Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении начать продажу 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для модернизации в Турцию после того, как Анкара завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

США также утверждали, что С-400 представляют угрозу для самолета, тогда как Анкара настаивала на том, что примет меры против таких рисков, заявив, что не сделает российское оборудование частью своей оборонной архитектуры, интегрированной с НАТО.

В сентябре Трамп предположил, что он может быть открытым для разрешения Турции приобрести F-35, заявив, что Эрдоган "сделает что-то для нас", хотя он не уточнил, о чем именно идет речь.

