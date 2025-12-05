Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35, - Bloomberg

Турция приближается к преодолению ключевого препятствия, которое мешает ей заключить сделку на приобретение американских истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам посла США в Турции Тома Баррака, Турция решила проблемы "работоспособности" своих ракетных систем С-400, поскольку они не используются. Но Турция все еще владеет этими пусковыми установками и ракетами к ним, что создает проблемы для США. "Я считаю, что эти проблемы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев", - сказал Баррак. На вопрос, приближается ли Турция к отказу от российских систем, он ответил утвердительно.