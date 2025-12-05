Туреччина готова відмовитись від російських систем ППО заради літаків F-35, - Bloomberg
Туреччина наближається до подолання ключової перешкоди, яка заважає їй заключити угоду на придбання американських винищувачів F-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами посла США в Туреччині Тома Баррака, Туреччина вирішила проблеми "працездатності" своїх ракетних систем С-400, оскільки вони не використовуються. Але Туреччина все ще володіє цими пусковими установками та ракетами до них, що створює проблеми для США.
"Я вважаю, що ці проблеми будуть вирішені протягом наступних чотирьох-шести місяців", – сказав Баррак.
На запитання, чи наближається Туреччина до відмови від російських систем, він відповів ствердно.
Туреччина активізує зусилля з придбання F-35
Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган раніше обговорювали ракетні системи С-400 під час зустрічі в Білому домі у вересні.
Придбання Туреччиною зенітно-ракетних комплексів майже десять років тому призвело до її виключення з програми розробки винищувача F-35 та до запровадження США санкцій, відомих як CAATSA, проти деяких турецьких оборонних компаній.
При цьому раніше адміністрація президента США Джо Байдена офіційно повідомила Конгрес про свій намір розпочати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для модернізації до Туреччини після того, як Анкара завершила ратифікацію членства Швеції до НАТО.
США також стверджували, що С-400 становлять загрозу для літака, тоді як Анкара наполягала на тому, що задіє заходів проти таких ризиків, заявивши, що не зробить російське обладнання частиною своєї оборонної архітектури, інтегрованої з НАТО.
У вересні Трамп припустив, що він може бути відкритим для дозволу Туреччині придбати F-35, заявивши, що Ердоган "зробить щось для нас", хоча він не уточнив, про що саме йдеться.