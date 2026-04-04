Посланцы Трампа могут приехать в Украину: Буданов назвал сроки
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм - именно их ожидаем. Кто еще будет - увидим", - цитирует Буданова Bloomberg.
Отмечается, что хотя Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это будет их первый визит в Украину.
В свою очередь со стороны США пока не подтвердили визит своих представителей в Киев. Неназванный американский чиновник сообщил, что этот вопрос обсуждается, но пока нет окончательного ответа относительно визита чиновников.
Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения относительно характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.
Издание напоминает, как президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, но не уточнял возможные сроки. Он также заявлял, что визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.
Как известно, трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине стали на паузу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Трамп даже может выйти из переговорного процесса из-за Ирана.
Однако все же в Белом доме недавно заявили, что Дональд Трамп по-прежнему считает достижимым вопрос завершения войны России против Украины.