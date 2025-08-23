RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину, - Джелял

Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Наримана Джеляла в эфире телемарафона.

"Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сообщил он.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании. Также, напомнил Джелял, Турция - одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

"Мы приветствуем такие шаги от Турции", - добавил посол.

 

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также недавно заявлял, что Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

При этом еще и Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины в Черноморском регионе. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияГарантии безопасности