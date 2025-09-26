ua en ru
Орбан восстал против Трампа, отказавшись выполнить его требование

Венгрия, Пятница 26 сентября 2025 11:41
Орбан восстал против Трампа, отказавшись выполнить его требование Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия не намерена отказываться от дешевых российских энергоресурсов. Будапешт не готов выполнить требование США.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Орбана, этот вопрос он обсудил с президентом Дональдом Трампом во время телефонного разговора 26 сентября.

Звонок состоялся после того, как Трамп на брифинге с Владимиром Зеленским допустил идею призвать Венгрию отказаться от закупок российской нефти.

Аргументы венгерского премьера

Орбан отметил, что Венгрия будет руководствоваться собственными интересами в вопросах энергетики. По его словам, правительство не обязано следовать рекомендациям США.

"Мы не должны принимать аргументы друг друга. Нам нужно просто четко говорить о наших интересах и слушать друг друга как друзья, а дальше каждый поступает, как считает нужным", - сказал Орбан.

Он добавил, что отказ от трубопроводных поставок нефти и газа якобы привел бы к немедленному падению экономики Венгрии на 4%.

Баланс между США и Россией

Венгрия, являясь членом ЕС и НАТО, продолжает лавировать между связями Орбана с Дональдом Трампом и его контактами с Россией. С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр сохраняет диалог с Москвой.

Последние заявления Орбана стали одним из самых четких подтверждений того, что Венгрия будет поддерживать экономические связи с Россией даже в ущерб отношениям с США.

Ранее Дональд Трамп также призвал Турцию сократить импорт энергоресурсов из России. Об этом он заявил на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

