Турция не ждет Трампа, но к приезду готовится: возможен визит с Путиным

Турецкие власти не ждут визита американского президента Дональда Трампа, однако готовятся к возможному приезду. Не исключается, что лидер США может приехать вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Комментарии самого Трампа также свидетельствуют о том, что его присутствие может зависеть от того, будет ли Путин присутствовать.

Издание отметило, что планирование поездок Трампа является частным. В то же время по словам чиновников, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку в его вероятному приезду.

Высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности заявили, что Турция не ожидает визита Трампа в четверг, 15 мая, но не исключает возможности его поездки в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин.

Кто будет на переговорах

Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

Это фактически было его ответом на ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.

Европейские партнеры предупредили Кремль, что в случае отказа от прекращения огня Россию ждут новые усиленные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного прекращения огня.

Однако вскоре он все же подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции.

Заметим, что Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным лично.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся.

Однако впоследствии Трамп сообщил, что на переговорах Украины и России будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Все что известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.

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