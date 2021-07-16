Тупицькому оголосили нову підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади в грудні 2020 передав захищений електронний носій з ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль головному бухгалтеру КСУ. Також він дав вказівку про подальше використання цього ключа від його імені для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.

"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань, з розподілів показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань і кошторисних призначень тощо", - йдеться в повідомленні.