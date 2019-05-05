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У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 03:22
У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків
Ілюстративне фото (interieur.gov.tn)

Також було конфісковано зброю

У суботу поліція Тунісу вбила трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела в сфері безпеки, поліція конфіскувала зброю в ході операції. Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, раніше МЗС України попередив українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу. МЗС рекомендує враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози.

Слід також враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі.

Раніше повідомлялося, що в результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі в Лівії загинуло 187 осіб і 1157 отримали поранення. Уряд направив поранених в Туніс, Туреччину, Італію і Україну. Наступ Лівійської національної армії на Тріполі триває з 4 квітня. З тих пір в країні тривають активні бойові дії.

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