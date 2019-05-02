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МЗС попередило українців про небезпеку поїздок до Тунісу

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 22:07
МЗС попередило українців про небезпеку поїздок до Тунісу
Фото: Туніс (twitter.com/BelievingBeings)

МЗС рекомендує враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози

Міністерство закордонних справ України попередило українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби зовнішньополітичного відомства.

Департамент МЗС рекомендує враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози.

"В Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв'язку рекомендуємо українським туристам враховувати існуючі в цій країні ризики щодо безпеки, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту тощо. Слід також враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. В результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІДІЛ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідувальні служби Шрі-Ланки вважають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть здійснити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.Вважається, що бойовики, які покидають Ірак і Сирію, тепер зосередяться на проведенні атак на курортах. Уразливими в плані можливості нових терактів обізнані джерела видання називають Індію, Мальдіви, а також туристичні місця в Кенії і Танзанії.

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