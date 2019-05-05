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В Тунисе полиция ликвидировала троих исламистских боевиков

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 03:22
В Тунисе полиция ликвидировала троих исламистских боевиков
Иллюстративное фото (interieur.gov.tn)

Также было конфисковано оружие

В субботу полиция Туниса убила трех исламистских боевиков в центральном городе Сиди-Бузид. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника в сфере безопасности, полиция конфисковала оружие в ходе операции. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, ранее МИД Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. МИД рекомендует учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе.

Ранее сообщалось, что в результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения. Правительство направило раненых в Тунис, Турцию, Италию и Украину. Наступление Ливийской национальной армии на Триполи продолжается с 4 апреля. С тех пор в стране продолжаются активные боевые действия.

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Новости Украины Туниснаступление боевиков
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