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В результаті недавніх боїв у Тріполі загинуло 187 осіб

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 01:21
В результаті недавніх боїв у Тріполі загинуло 187 осіб
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Ще 1157 осіб отримали поранення

В результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі у Лівії загинуло 187 осіб та 1157 отримали поранення. Про це повідомив у суботу представник міністерства охорони здоров'я, пише Reuters.

Наголошується, що уряд направив поранених в Туніс, Туреччину, Італію і Україну для лікування, сказав глава Польового медичного центру урядових сил Тарек аль-Хамшири.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що в ході війни в Лівії в результаті зіткнень в столиці країни Тріполі загинули вже 254 людини.

Раніше повідомлялося, що в передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити війська Халіфа Хафтара в південних районах міста. Перед цим представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

Зазначимо, наступ ЛНА на Тріполі триває з 4 квітня.

Уряд Лівії розпорядився арештувати понад 60 польових командирів Хафтара Білий дім прокоментував публікацію Bloomberg про дзвінок Трампа Хафтару
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