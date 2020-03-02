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В Італії двоє співробітників Amazon заразилися коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 15:03
В Італії двоє співробітників Amazon заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (facebook.com/amazon)

Співробітники американської компанії були переміщені на карантин

Двоє співробітників італійського офісу компанії Amazon заразилися коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Business Times.

Як повідомляється, співробітники компанії були поміщені на карантин.

"Ми підтримуємо постраждалих співробітників, які були в Мілані та зараз знаходяться на карантині", - повідомив прес-секретар компанії Ден Перлет.

Раніше компанія рекомендувала своїм співробітникам відкласти не важливі подорожі по території Сполучених Штатів і за їх межами.

Також в Amazon заявили, що проводять деякі співбесіди з персоналом у формат відео.

Нагадаємо, біржова паніка через спалахи коронавіруса і падіння індексів фондових бірж в кінці лютого призвели до втрат 83 млрд доларів у 10 мільярдерів. Таким чином, глава Amazon Джефф Безос втратив 14,1 млрд доларів минулого тижня.

Крім того, ЄС підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. При цьому Брюссель створює групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

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