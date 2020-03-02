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У Росії виявили коронавірус у чоловіка, який приїхав з Італії

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 14:02
У Росії виявили коронавірус у чоловіка, який приїхав з Італії
Ілюстративне фото (biv.com)

Стан хворого оцінюється як задовільний

Ще один випадок зараження коронавірусом виявили в Росії, діагноз поставлений чоловіку, який відвідував Італію. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

Повідомляється, що молодий чоловік захворів 21 лютого, перебуваючи на відпочинку в Італії. До Росії він повернувся 23 лютого, а 27 лютого він звернувся в лікарню із симптомами ГРВІ. На сьогодні пацієнта ізолювали в інфекційній лікарні, стан оцінюється як задовільний, захворювання протікає в легкій формі.

Також повідомляється, що люди, з якими заражений контактував після повернення з Італії, перебувають під медичним наглядом у лікарні або вдома, проводиться їх лабораторне обстеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу у світі прийнято рішення про додаткові перевірки на кордоні України з Росією.

Сьогодні Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Крім того, Брюссель створює групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

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