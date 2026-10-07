Тоннель под Днепром в Киеве: эксперт назвал сроки и стоимость строительства

Сколько может продолжаться строительство тоннеля

По словам эксперта, реализация такого масштабного проекта во время войны нецелесообразна, поскольку ситуация может измениться раньше, чем тоннель будет готов.

Если начать работу уже сейчас, около трех лет может потребоваться только на разработку проектной документации. Еще примерно пять лет будет продолжаться само строительство.

Таким образом, при максимально благоприятных условиях тоннель можно получить примерно через 7-10 лет. При этом речь идет о бесперебойном финансировании и отсутствии задержек с нормативными процедурами.

"На такой тоннель нужны миллиарды долларов", - отметил Беспалов.

Сколько будет стоить

Отдельные расходы требуются еще до начала строительства. По словам эксперта, даже технико-экономическое обоснование и первый этап проектирования будут стоить десятки миллионов гривен.

В частности, необходимо исследовать дно Днепра, собрать информацию о проходящих в районе будущего строительства коммуникациях, а также провести необходимые расчеты.

По мнению Беспалова, именно поэтому тоннель не может рассматриваться как ответ на нынешнюю проблему с сообщением между левым и правым берегами Киева, возникшей после российских атак на столичные мосты. Эксперт считает, что столь масштабные проекты целесообразнее реализовывать в мирное время.

Удары по мостам в Киеве

Ранее РБК-Украина писало, что утром 3 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве. В результате удара было повреждено дорожное покрытие и контактная сеть троллейбусов, из-за чего движение с левого на правый берег временно ограничили.