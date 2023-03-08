Туман в шести областях и 18 градусов тепла. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (Getty Images)
Завтра, 9 марта, в Украине ожидается местами дождь, дождь с мокрым снегом. Кроме того, не исключается в течение суток туман в шести областях. При этом температура воздуха максимально поднимется до 18 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Кроме того:
- в западных областях умеренный дождь, ночью с мокрым снегом;
- ночью местами в центральных и восточных областях;
- днем в северных областях небольшой дождь;
- на остальной территории без существенных осадков.
Туман
В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.
Ветер
юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.
Температура воздуха
- ночью 3-8° тепла;
- в северной части и большинстве центральных областей от 2° тепла до 3° мороза;
- днем 7-12 ° тепла (на Волыни и в Ровенской области 4-9 °);
- в центральных, южных областях и в Крыму 13-18°.
Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз к выходным.
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