Туман в шести областях та 18 градусів тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)

Завтра, 9 березня, в Україні очікується місцями дощ, дощ із мокрим снігом. Крім того, не виключається протягом доби туман у шести областях. При цьому температура повітря максимально підніметься до 18 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. Крім того: у західних областях помірний дощ, вночі з мокрим снігом;

вночі місцями в центральних та східних областях;

вдень у північних областях невеликий дощ;

на решті території без істотних опадів. Туман У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла,

в північній частині та більшості центральних областей від 2° тепла до 3° морозу;

вдень 7-12° тепла (на Волині та у Рівненській області 4-9°);

у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.