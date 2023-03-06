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Один день будет очень тепло, потом станет холоднее. Синоптик дала прогноз до выходных

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 19:11
Один день будет очень тепло, потом станет холоднее. Синоптик дала прогноз до выходных Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 марта, в Украине будет очень тепло, потом следует ожидать похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"8 марта будет очень тепло, +9...+12 градусов, в центральной части, на юге и на юго-востоке +10...+16 градусов!" - рассказала она, предупредив, что, несмотря на теплую погоду, будет очень ветрено .

Затем, по данным Диденко, похолодает, на севере Украины температура воздуха снизится до +2...+5 градусов, еще и "опять вцепится мокрый снег".

"Однако до юга Украины это похолодание не дойдет, более высокие градусы будут блокировать северные залеты холода", - добавила синоптик.

Как сообщалось, завтра, во вторник, 7 марта, в Украине местами ожидается снег с дождем и гололедица. При этом температура воздуха днем поднимется до 8 тепла, а на юге - до 14 тепла.

Напомним, завтра, 7 марта, в Карпатах возможны сходы снежных лавин. Украинцев призвали не подниматься на высокогорье.

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