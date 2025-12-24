RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Тульской области дроны атаковали завод по производству каучука: прогремело 10 взрывов

Фото: в Ефремове прогремели взрывы после сообщения об угрозе дронов (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

В Тульской области России неизвестные дроны атаковали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Местные сообщали в пабликах о минимум 10 взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Ефремов...Тульская обл...сообщают о зареве в заводском районе..местные слышали 10 взрывов". - говорится в одном из Telegram-каналов, где показано видео момента атаки, на котором четко слышны взрывы.

Также в пабликах пишут, что на место происшествия едут пожарки.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал вечером 23 декабря в Telegram об опасности дроновой атаки в регионе. Затем в ночь на среду он написал, что еще сохраняется угроза ударов беспилотников.

Отметим, что "Ефремовский завод синтетического каучука" является одним из первых в РФ производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена.

За последние годы завод сталкивался со снижением объемов продаж и прибыли, частично из-за падения спроса и изменения рыночных условий.

Напомним, в мае этого года в Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". Из-за атаки беспилотников возник пожар. Тогда также пострадали три человека.

Спустя пару дней ударные беспилотники оставили жителей Тулы и области без электроэнергии. Перед этим в небе было слышно 14 взрывов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тульская областьАтака дронов