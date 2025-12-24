UA

У Тульській області дрони атакували завод із виробництва каучуку: прогриміло 10 вибухів

Фото: у Єфремові прогриміли вибухи після повідомлення про загрозу дронів (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

У Тульській області Росії невідомі дрони атакували ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Місцеві повідомляли в пабліках про щонайменше 10 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Єфремов... Тульська обл... повідомляють про заграву в заводському районі... місцеві чули 10 вибухів". - йдеться в одному з Telegram-каналів, де показано відео моменту атаки, на якому чітко чути вибухи.

Також у пабліках пишуть, що на місце події їдуть пожежники.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомляв увечері 23 грудня в Telegram про небезпеку дронової атаки в регіоні. Потім у ніч на середу він написав, що ще зберігається загроза ударів безпілотників.

Зазначимо, що "Єфремовський завод синтетичного каучуку" є одним із перших у РФ виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену.

За останні роки завод стикався зі зниженням обсягів продажів і прибутку, частково через падіння попиту і зміни ринкових умов.

Нагадаємо, у травні цього року в Тульській області атакували хімічне підприємство "Азот". Через атаку безпілотників виникла пожежа. Тоді також постраждали три людини.

Через кілька днів ударні безпілотники залишили жителів Тули й області без електроенергії. Перед цим у небі було чутно 14 вибухів.

