У Тульській області дрони атакували завод із виробництва каучуку: прогриміло 10 вибухів

"Єфремов... Тульська обл... повідомляють про заграву в заводському районі... місцеві чули 10 вибухів". - йдеться в одному з Telegram-каналів, де показано відео моменту атаки, на якому чітко чути вибухи.

Також у пабліках пишуть, що на місце події їдуть пожежники.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомляв увечері 23 грудня в Telegram про небезпеку дронової атаки в регіоні. Потім у ніч на середу він написав, що ще зберігається загроза ударів безпілотників.

Зазначимо, що "Єфремовський завод синтетичного каучуку" є одним із перших у РФ виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену.

За останні роки завод стикався зі зниженням обсягів продажів і прибутку, частково через падіння попиту і зміни ринкових умов.