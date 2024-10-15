Без ТЦК. Рекрутинг операторов БПЛА запустят через "Дію"

Министерство цифровой трансформации запускает онлайн рекрутинг в подразделения операторов беспилотников в приложении "Дія". Участниками проекта могут стать граждане Украины от 18 до 55 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра цифровой трансформации Михаила Федорова проекту "Карп'як на Суспільному ".

Министерство цифровой трансформации анонсировало рекрутинг операторов БПЛА через приложение "Дія". Это ускорит сроки мобилизации, поскольку военнообязанному не придется идти в территориальный центр комплектования и проходить военно-врачебную комиссию. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такой рекрутинг должен гарантировать человеку возможность попасть в выбранное им подразделение ударных дронов. По данным Минцифры, в настоящее время насчитывается около 200 таких подразделений.

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство уже приняло предложение Минцифры. Поэтому этот проект по рекрутингу граждан Украины в электронной форме должны будут реализовать в течение 2-х лет.

"Определено, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходящие военную службу в ВСУ, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительными органами специального назначения, СБУ или разведывательных органах, не призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте", - говорится в Telegram Мельничука.