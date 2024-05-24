Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации

Кто и где может вручить повестку?

Повестку могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК и СП;

представители районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители органов местного самоуправления;

работодатели.

Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.

Мобилизация в Украине

Кабмин обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

Напомним, в начале мая Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине. Они будут действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.