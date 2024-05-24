RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации

Фото: украинцам объяснили, кто кроме ТЦК могут выдавать повестки в Украине после 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине, с 18 мая повестки могут вручать не только работники ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Кто и где может вручить повестку? 

Повестку могут вручать:

  • уполномоченные представители ТЦК и СП; 
  • представители районных, городских госадминистраций (военных администраций); 
  • представители органов местного самоуправления; 
  • работодатели. 

Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.

Мобилизация в Украине

Кабмин обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

Напомним, в начале мая Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине. Они будут действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине