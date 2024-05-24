Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации

Хто і де може вручити повістку?

Повістку можуть вручати:

уповноважені представники ТЦКтаСП;

представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники органів місцевого самоврядування;

роботодавці.

Уповноважені особи мають право вручити повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському чи на робочому місці.

Мобілізація в Україні

Кабмін оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Він уточнює низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

Нагадаємо, на початку травня Верховна рада продовжила військове положення та загальну мобілізацію в Україні. Вони діятимуть ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.