Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации
Со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине, с 18 мая повестки могут вручать не только работники ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Кто и где может вручить повестку?
Повестку могут вручать:
- уполномоченные представители ТЦК и СП;
- представители районных, городских госадминистраций (военных администраций);
- представители органов местного самоуправления;
- работодатели.
Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.
Мобилизация в Украине
Кабмин обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.
Напомним, в начале мая Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине. Они будут действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.
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