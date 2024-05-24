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Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации

Украина, Пятница 24 мая 2024 19:00
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Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации Фото: украинцам объяснили, кто кроме ТЦК могут выдавать повестки в Украине после 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине, с 18 мая повестки могут вручать не только работники ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Кто и где может вручить повестку?

Повестку могут вручать:

  • уполномоченные представители ТЦК и СП;
  • представители районных, городских госадминистраций (военных администраций);
  • представители органов местного самоуправления;
  • работодатели.

Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.

Мобилизация в Украине

Кабмин обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

Напомним, в начале мая Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине. Они будут действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

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