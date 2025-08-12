ТЦК игнорируют заявление. Что может пойти не так при подаче на отсрочку

Сколько времени рассматривают заявление на отсрочку

Если вы подпадаете под критерии одной из категорий права на отсрочку и уже подали документы в ТЦК, обычно срок рассмотрения такого заявления комиссией составляет до 7 календарных дней, в некоторых случаях - до 15 календарных дней, отмечает юрист.

По результатам рассмотрения такого заявления и представленных документов, военнообязанному может быть предоставлена отсрочка от мобилизации или отказано в связи с отсутствием оснований для ее предоставления, говорит она.

Какие проблемы могут быть?

По словам специалиста, возникают существенные проблемы, связанные в частности с процедурой подачи и регистрации указанного заявления. Например, не все ТЦК поддержки обеспечивают надлежащее документальное подтверждение принятия заявления.

"Это может быть отсутствие проставленной отметки на копии заявления, отсутствие регистрационного номера, или же невозможность получить фото подтверждения. Без такого подтверждения доказать факт подачи заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации чрезвычайно сложно", – говорит Анастасия Швыткина.

Когда человек подал документы и заявление на отсрочку, мобилизовать его не могут, пока заявление рассматривают. Но есть случаи, когда военнообязанных мобилизовали именно в период рассмотрения заявления на отсрочку или даже перед его подачей.

"Это связано с тем, что работники ТЦК и СП сознательно игнорируют факт подачи заявления на получение отсрочки, считают такое заявление поданным безосновательно или не признают факт подачи такого заявления. Поэтому, к сожалению, иногда мужчин мобилизуют именно в период, когда заявление на отсрочку еще рассматривают или даже до его подачи, если нет подтверждений об обращении", – отмечает юрист.

Что делать в таких случаях

Чтобы избежать таких ситуаций, Анастасия Швыткина советует:

как можно быстрее подавать заявление на отсрочку;

настаивать на его регистрации в день подачи , получать официальное подтверждение (отметку или фото зарегистрированного заявления).

в случае отказа – обращаться письменно с требованием предоставить такое подтверждение.

"Наличие оснований для получения отсрочки не ограничивает ТЦК в возможности мобилизовать человека ни фактически, ни юридически. Без оформленной отсрочки могут мобилизовать, даже при наличии оснований для освобождения, если не приняты действия для подтверждения этого статуса. Чтобы зафиксировать это, надо получить справку об отсрочке от призыва по мобилизации и соответствующее подтверждение", – заключает собеседница.