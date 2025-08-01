ТЦК отказываются давать отсрочку: адвокат объяснил, что делать

Во время мобилизации бывают случаи, когда военнообязанному отказывают в отсрочке, даже если у него есть для этого все законные основания.

Могут ли мобилизовать тех, кто имеет право на отсрочку, но еще не оформил ее? Что делать в случае отказа в отсрочке и можно ли подаваться на нее снова? На эти вопросы в комментарии РБК-Украина отвечают юристы военного права.

Мобилизуют ли тех, у кого есть право на отсрочку

Адвокаты в разговоре с РБК-Украина рассказывают: в большинстве случаев, если у человека есть право на отсрочку, и даже сама отсрочка при этом еще не оформлена, то представителям ТЦК и СП такие люди обычно "мало интересны".

"Да, теоретически человека с еще не оформленной отсрочкой могут мобилизовать, и это не будет незаконным. У меня был в практике случай, когда мобилизовали мужчину, который имел отца со 2 группой инвалидности, но эту отсрочку он еще не оформил. Но он подпадал под право на увольнение уже как действующий военный, и поэтому увольнялся с этим основанием уже из ВСУ", – рассказывает один из адвокатов.

В целом, если в военкомате видят хотя бы некоторые документы о том, что вы подпадаете под один из видов отсрочки, то мобилизовать вас не должны. Впрочем, в таких ситуациях работает человеческий фактор, и зависит, на какого работника ТЦК наткнется человек.

"Задача ТЦК – пополнять мобилизационный ресурс, но там знают: вот они мобилизовали человека с потенциальной отсрочкой, человек прошел ВВК, приехал в распределительный центр, откуда отправляют на обучение. И уже там выясняется, что человек может уволиться со службы. Так лучше избежать этого еще на первом этапе. Конечно, это идеальная картинка. А на практике бывает по-разному, и возможно что угодно", – отмечает собеседник.

Что делать, если отказали в отсрочке?

В таком случае можно подать на ТЦК в суд, если вы убеждены, что у вас есть все основания для получения предусмотренной законом отсрочки, но вам отказали, говорит РБК-Украина адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

ТЦК и СП должен дать военнообязанному объяснения, почему именно был отказ. Скажем, если человек подал не полный пакет документов и какого-то из них не хватило.

"Например, у родственника моего клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а ему отказали, потому что он не предоставил им заключения ВКК, что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе. А в законе указано, что должен быть или акт осуществления ухода, или заключение ВКК. То есть не два документа одновременно", – рассказала юрист.

Законы не запрещают подаваться на отсрочку повторно. Получается, если вам отказали один раз, вы имеете полное право подать пакет документов снова. Также перед подачей на отсрочку всегда надо проверять список документов, которые нужны именно в вашем случае.