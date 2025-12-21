В ТЦ в центре Таллина произошел взрыв, есть раненая

В субботу в 18:47 спасатели Таллина получили сообщение о взрыве мусорного бака в торговом центре "Юлемисте". По официальной информации, пострадал человек, который находился рядом, его доставили в больницу.

По словам очевидцев, раздался громкий взрыв, после чего персонал и посетителей срочно эвакуировали. Инцидент произошел на первом этаже возле магазина Rimi, пострадавшая - уборщица торгового центра.

Пресс-секретарь службы безопасности сообщила, что правоохранители сразу начали следственные действия.

"Расследование уже продолжается. Мы просим граждан придерживаться инструкций безопасности и держаться подальше от места происшествия", - заявила представитель эстонской полиции Марта Туул.

Парковку возле ТЦ временно перекрыли, а эвакуированных людей разместили в теплом городском автобусе.

Заявление администрации

В руководстве ТЦ отметили, что инцидент стал неожиданностью.

"Безопасность посетителей и работников является нашим главным приоритетом. Мы сотрудничаем со следственными органами и желаем пострадавшей скорейшего выздоровления", - заявила представитель администрации Тия Номм.

Она также добавила, что после проверки полиция не обнаружила угроз, поэтому торговый центр возобновил работу, а охрана была усилена.

"Юлемисте" - один из крупнейших торговых центров Таллинна, который ежедневно посещают тысячи людей. Поэтому любые чрезвычайные происшествия в таких местах вызывают повышенное внимание со стороны правоохранителей и общества.

Сейчас следователи выясняют причины взрыва, а детали инцидента должны обнародовать после завершения расследования.