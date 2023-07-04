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Под Москвой дрон-камикадзе атаковал воинскую часть: названы последствия

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Вторник 04 июля 2023 07:10
Под Москвой дрон-камикадзе атаковал воинскую часть: названы последствия Фото: дрон-камикадзе атаковал воинскую часть под Москвой (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Под Москвой, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть сегодня ночью, 4 июля. Сообщается, что повреждено административное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

По предварительным данным, около 4 часов утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. По данным источников в вооруженных силах РФ, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в Кубинке находится авиабаза, кроме того, в городе базируется бригада воздушно-десантных войск.

По данным экстренных служб, в районе Кубинки Московской области упал беспилотник "самолетного" типа.

Под Москвой дрон-камикадзе атаковал воинскую часть: названы последствия

Взрывы в Москве ночью 4 июля

В Москве ночью 4 июля прозвучало несколько взрывов. Интервал между ними составил около 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

По данным росСМИ, причиной взрывов стали два беспилотника, которые сбила ПВО. Кроме того, ещё один дрон, летящий в сторону Москвы, заметили в небе над Калужской области. Его также якобы удалось уничтожить.

Вскоре в связи со взрывами, самолеты, летевшие во Внуково начали перенаправлять в другие аэропорты. Сообщается о пяти таких рейсах: из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

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