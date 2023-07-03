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Под Москвой начался сильный пожар: горит промышленное предприятие (видео)

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Москва, Понедельник 03 июля 2023 23:46
Под Москвой начался сильный пожар: горит промышленное предприятие (видео) Фото: под Москвой начался сильный пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Химки Московской области РФ начался пожар в нежилом здании сегодня вечером, 3 июля. Огонь и дым видны на несколько десятков километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Сообщается, что пожар начался в здании, в котором находятся различные предприятия, в том числе цех бывшей мебельной фабрики "Политерминал", склад завода свайных конструкций и производственное предприятие "Сумки Вита".

Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В экстренных службах уточнили, что горят лакокрасочные материалы. Спустя некоторое время, площадь пожара в Химках выросла до 1 тысячи квадратных метров.

Пожары в России

На территории ряда регионов России в последнее время фиксируют возникновение большого количества пожаров.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

Также в российском Нижнем Новгороде 29 июня вспыхнул масштабный пожар на территории завода "Бальзам".

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