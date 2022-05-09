Війська РФ завдали удару по Одеській області 4 ракетами типу "Онікс"

Сьогодні вранці по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал Одеської міської ради.

"Ворог продовжує знищувати об'єкти інфраструктури області та чинити психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону. "Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильні і обережні", - йдеться в повідомленні.