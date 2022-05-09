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Війська РФ завдали удару по Одеській області 4 ракетами типу "Онікс"

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Одеська область, Понеділок 09 травня 2022 11:21
Війська РФ завдали удару по Одеській області 4 ракетами типу "Онікс" Фото: окупанти завдали удару по Одеській області 4 ракетами типу" Онікс " (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні вранці по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал Одеської міської ради.

"Ворог продовжує знищувати об'єкти інфраструктури області та чинити психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону.

"Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильні і обережні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Одесі стався потужний вибух. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, українські засоби ППО збили чергову ракету над містом. Метою, імовірно, був аеропорт.

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