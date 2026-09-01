"Эта стигма не только об Украине": в НАПК рассказали об отношении чиновников к лоббированию

Отношение к лоббизму

По словам Езерской, противоречивое восприятие лоббизма характерно не только для Украины. В НАПК сейчас ожидают рекомендации от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно того, какие коммуникационные инструменты могут помочь изменить отношение к лоббированию.

"Эта стигма не только об Украине, она присуща всем. Мы сейчас ждем, что ОЭСР нам подскажут, что сработает в коммуникационных кампаниях - это плакат какой-то, или это видеокурс. Что-то должно сработать, потому что действительно есть определенная проблема", - сказала представительница НАПК.

В то же время, по ее словам, у бизнеса нет критических проблем в сотрудничестве с чиновниками. Представители компаний и ранее коммуникицировали с органами власти, поэтому говорить о вакууме в этом процессе не стоит.

Реестр как показатель открытости

Езерская отметила, что одним из показателей изменения подхода к лоббированию должно стать восприятие открытых встреч должностных лиц с представителями бизнеса как нормальной их работы.

"В принципе глава говорил такую ​​идею, что чем больше чиновник встречается в Реестре прозрачности, тем лучше он работает. Это должно быть такое восприятие показателя", - пояснила она.

По словам представительницы НАПК, агентство ориентируется прежде всего на нужды лоббистов и должно стать для них своеобразной точкой входа в законодательство.

"Для нас основной клиент - это лоббист, мы слушаем лоббиста, что ему нужно, чего ему не хватает. То есть мы для него являемся точкой входа в законодательство", - добавила Езерская.

Легализация лоббизма в Украине

Годами лоббизм в Украине ассоциировался с теневыми схемами и коррупционными рисками, и это подрывало доверие к институциям. Однако 1 сентября 2025 в Украине вступил в силу закон "О лоббировании". Он определил правила взаимодействия бизнеса с государством и перевел лоббирование из неформальной плоскости в правовое поле.

Ключевым инструментом реформы стал Реестр прозрачности НАПК - открытая платформа с данными о субъектах лоббирования. По состоянию на сентябрь 2026 года в нем насчитывается 205 субъектов из разных отраслей.

В то же время, опыт США и ЕС показывает, что самого реестра недостаточно: важны также контроль конфликта интересов, прозрачность процесса принятия решений, цифровой след коммуникации.