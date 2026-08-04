Легальное влияние. Как работает рынок "белого" лоббизма в Украине

Лоббизм в Украине - больше не "теневая" практика (коллаж: РБК-Украина)

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Еще несколько лет назад лоббизм в Украине ассоциировался с кулуарными договоренностями. Но ситуация меняется: осенью 2025 вступил в силу закон "О лоббировании", который дал бизнесу легальный механизм защиты интересов, а государству - прозрачные правила диалога.

Подробнее о том, как в Украине работает институт "белого" лоббирования, – в материале РБК-Украина.

Главное Лоббирование переводит защиту интересов из "тени" в легальное поле.

Реестр прозрачности НАПК – единственная официальная платформа для фиксации лоббистской деятельности.

Закон четко отделяет лоббирование (за вознаграждение) от адвокации (защита общественных интересов).

Лоббирование вопросов нацбезопасности, обороны и избирательных процессов запрещено.

Лоббизм: от "тени" к цивилизованному диалогу

Лоббирование – деятельность с целью повлиять на принятие решений в коммерческих интересах за вознаграждение. Проще: это профессиональная помощь в коммуникации компаний или организаций с властями, где лоббист "переводит" язык бизнеса на язык государственных решений.

Годами лоббизм в Украине ассоциировался с теневыми схемами и коррупционными рисками – так его воспринимало большинство граждан, свидетельствуют социологические исследования. И это подрывало доверие к институтам.

Однако 1 сентября 2025 года, во исполнение обязательств перед ЕС, вступил в силу закон "О лоббировании". В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) назвали запуск института лоббизма шагом к более прозрачному взаимодействию бизнеса и государства, который приближает Украину к европейским стандартам.

Ключевым элементом реформы стал Реестр прозрачности, который администрирует НАПК.

НАПК запустило Реестр прозрачности лоббистской деятельности (фото: nazk.gov.ua)

Новый стандарт репутации для бизнеса

Реестр прозрачности – это открытая платформа с данными обо всех лоббистских организациях. По состоянию на август 2026 года в Реестре – 202 субъекта: международные корпорации, банки, ритейлеры, отраслевые ассоциации, GR-команды и т. д.

Для бизнеса участие в нем – это не только юридическое требование, но и элемент репутационной политики и соблюдения нормативных требований, способ открыто влиять на решения правительства не через "серые" схемы, а через зарегистрированную деятельность, объясняли в НАПК.

Секторы, зависящие от нормативно-правовой среды, наиболее активно используют лоббирование. Из 23 областей приоритетными являются: экономическая политика, защита прав собственности, IT-сфера, транспорт и инфраструктура, а также аграрный сектор.

Крупный бизнес выбирает легальное лоббирование

Бизнес-сообщество постепенно адаптируется к новым правилам. Для крупных компаний, таких как "Кернел", институционализация лоббизма стала долгожданным шагом к прозрачности.

"Появление официальной платформы и правил лоббирования – это переход от устаревших закулисных практик к цивилизованному, открытому обмену отраслевым опытом между бизнесом и государством", – заявила Елена Плахова, директор по коммуникациям и связям с правительством компании.

По её словам, лидерство в сельскохозяйственной политике в Реестре закономерно, поскольку агропромышленный сектор является ключевым драйвером экономики, а новые правила устраняют искусственную предвзятость в коммуникации бизнеса и правительства. Компания "Кернел" сотрудничает с бизнес-ассоциациями (УКАБ, EБA, ACC), которые уже стали официальными субъектами лоббирования.

Директор по корпоративным коммуникациям Farmak Евгения Поддубная называет выход лоббирования из "серой" зоны ключевым позитивным изменением.

"Закон (о лоббировании – ред.) не способен автоматически преодолеть коррупцию или полностью устранить непропорциональное влияние крупных групп интересов. Но он добавляет последовательности, прозрачности и подотчетности", – говорит она.

В сети EVA подчеркивают практическую сторону закона. Для ритейла любое нормативное решение мгновенно отражается на ценах и полках, поэтому предсказуемость нормотворчества для отрасли "по сути, является вопросом выживания". Закон переводит участие бизнеса в диалоге с властями из режима "реакции на факт" в режим "постоянного присутствия", говорит Сергей Ковтун, заместитель директора юридического отдела EVA.

"Позиция ритейла перестает быть просто письмом, обращением или петицией и приобретает официальный статус, что коренным образом меняет характер отношений", – подчеркивает он.

Легализация лоббизма стала шагом к прозрачности (фото: Getty Images)

О схожих ожиданиях говорят и в табачной отрасли, где регуляторные и налоговые решения часто принимаются довольно непредсказуемо.

По словам менеджера по регуляторным вопросам "Филип Моррис Украина" Евгении Очеретько, сам факт появления закона "О лоббировании" не гарантирует, что внезапные законодательные или налоговые инициативы исчезнут. Но он создает понятные и прозрачные правила игры для всех участников процесса.

"Бизнес получает законный способ доносить свою позицию до государства, а общество – видеть, кто и по каким вопросам принимает участие в формировании решений", – отмечает она.

Представитель компании говорит, что для таких отраслей, где регуляторные изменения влияют на инвестиции, рабочие места и налоговые поступления, очень важно, чтобы решения принимались после открытого обсуждения и анализа возможных последствий.

"Чем больше качественных данных и аргументов будет на столе у ​​государства, тем меньше шансов на непродуманные решения", – выразила мнение Евгения Очеретько.

Где проходят "красные линии"

Украинская модель лоббизма устанавливает четкие границы.

Закон определяет лоббирование как деятельность за вознаграждение с целью повлиять на нормативно-правовые акты в коммерческих интересах.

с целью повлиять на нормативно-правовые акты в коммерческих интересах. Лоббистами не могут быть представители государства-агрессора, лица под санкциями, осужденные за коррупцию, медиа, религиозные организации, партии и действующие госслужащие.

представители государства-агрессора, лица под санкциями, осужденные за коррупцию, медиа, религиозные организации, партии и действующие госслужащие. За пределами лоббирования – вопросы нацбезопасности: мобилизация, военное положение, изменение территорий и заключение мира, амнистия, выборы.

– вопросы нацбезопасности: мобилизация, военное положение, изменение территорий и заключение мира, амнистия, выборы. За незаконное лоббирование или работу в интересах запрещенных клиентов предусмотрена админответственность, которую контролирует НАПК.

Эти пределы актуальны в борьбе с контрафактом и недобросовестной конкуренцией.

В Farmak убеждены, что легальное и прозрачное лоббирование является важным инструментом для системного продвижения изменений, необходимых для развития фармацевтической отрасли. В частности, это касается вопросов защиты интеллектуальной собственности и совершенствования регуляторной среды.

"Отдельной компании сложнее доказать, что предложенное ею решение отвечает интересам всего рынка. Консолидированная позиция отрасли, подкрепленная данными, международными практиками и оценкой последствий, имеет значительно больший вес", – подчеркивает Евгения Поддубная.

Тема борьбы с контрафактом особенно остро стоит и для "Филип Моррис Украина" на фоне исторического пика нелегального рынка табачных изделий.

Евгения Очеретько отмечает, что лоббирование позволяет бизнесу открыто участвовать в обсуждении важных для страны вопросов – и борьбы с нелегальной торговлей, и сохранения налоговых поступлений в бюджет.

Нелегальный рынок, отмечает она, наносит ущерб не только компаниям, но и государственному бюджету и потребителям. Поэтому для поиска эффективных решений нужен постоянный диалог между государством и легальным бизнесом, который обладает информацией о ситуации на рынке, и международный опыт противодействия контрафакту.

"Главная задача лоббирования – не продвигать чьи-то интересы любой ценой, а обеспечить государство качественной информацией для принятия взвешенных решений. Именно поэтому прозрачность, соблюдение законодательства и эффективный контроль должны оставаться основой новой системы", – говорит представительница компании.

Международный опыт: куда движется Украина

Лоббизм – неотъемлемая часть демократий. В США действует Lobbying Disclosure Act, обязывающий крупные компании отчитываться о расходах на лоббизм. Реестр прозрачности ЕС объединяет более 12 тысяч организаций; часть стран имеет обязательную регистрацию, другие – более гибкие подходы.

Базовый принцип ЕС: если организация не находится в реестре, ей могут отказать в официальной встрече. Эту логику постепенно внедряет и Украина.

Украина ориентируется на опыт Евросоюза в практике лоббизма (фото: Getty Images)

В контексте гармонизации с нормами ЕС в Farmak отмечают, что лоббирование играет важную роль в диалоге, ведь государство опирается на практическую экспертизу бизнеса. Задача отрасли не ослаблять европейские нормы, а добиваться реалистичных сроков и последовательной гармонизации правил с учетом практических условий работы фармпредприятий.

В EVA добавляют, что любая директива ЕС описывает результат, а не процесс – и именно в промежутке между текстом и национальной нормой происходит реальное лоббирование. "Белый" лоббизм дает инструмент, чтобы отраслевая позиция учитывалась на стадии разработки правил, а не постфактум, акцентирует Сергей Ковтун.

Похожую логику по гармонизации с ЕС описывает и "Филип Моррис Украина". Евгения Очеретько отмечает, что Украина должна гармонизировать законодательство с нормами ЕС, но важно делать это без необоснованных потрясений для экономики. Открытые консультации с бизнесом, говорит она, помогают лучше оценить последствия будущих изменений и определить реалистичные сроки их внедрения.

"Умные, четко определенные переходные периоды дают бизнесу время перестроить процессы, а также возможность сохранить рабочие места и непрерывность поступлений в бюджет, а государству – избежать ситуации, когда внезапный запрет или изменение правил толкает легальный товар в "серую" зону", – объясняет представитель "Филип Моррис Украина".

Со своей стороны, "Кернел" рассматривает легализацию лоббирования как сигнал для международных партнеров о том, что Украина меняется системно.

"Внедрение таких инструментов, как Реестр прозрачности, капитализирует доверие ко всему украинскому агрорынку. Мы демонстрируем миру, что даже в сверхсложных условиях строим открытую экономику западного типа, где защита бизнес-интересов является публичной, аргументированной и цивилизованной", – говорят в агротехкомпании.

Опасности и мифы

Рынок еще проходит адаптацию, ведь ряд компаний опасается публичного раскрытия информации, другие путают лоббизм с адвокацией. В то же время закон эти понятия четко разграничивает (ключевое отличие – наличие коммерческого интереса).

Также часть общества до сих пор не видит разницы между лоббированием и коррупцией, хотя она принципиальна: лоббирование – открытая отчетная коммуникация, коррупция – скрытые схемы и взятки.

Отдельным вызовом остаются "вращающиеся двери" – переход экс-чиновников в лоббистский сектор. Во многих странах эта проблема решается посредством введения "периодов охлаждения", когда должностное лицо не может сразу после увольнения представлять частные интересы.

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Легализация лоббизма – это изменение культуры взаимодействия между государством и бизнесом. Для компаний это возможность открыто защищать свои интересы, для чиновников – защита от обвинений в "теневых" контактах, а для международных партнеров – сигнал о внедрении Украиной стандартов развитых демократий.

"Белый" лоббизм сегодня становится маркером зрелости государства, а его успех будет зависеть от профессионализма и добропорядочности всех участников процесса.