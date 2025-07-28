Это растение улучшает пищеварение и состояние мозга: есть у многих на огороде

Мята - не только популярное ароматное растение, но и природное средство с многочисленными полезными свойствами. Она помогает успокоить нервную систему, облегчить пищеварение и даже улучшает состояние мозга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Полезная для пищеварения
Мята обладает определенными свойствами, которые делают ее эффективным природным средством для лечения заболеваний пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника и несварение желудка.
Это растение содержит много терапевтических соединений, таких как L-ментол, монотерпеноидное соединение с мышечно-расслабляющими свойствами.
L-ментол блокирует кальциевые каналы, которые инициируют сокращение гладких мышц, предотвращая спазмы, которые вызывают такие симптомы, как боль в животе и диарею у людей с синдромом раздраженного кишечника.
Улучшает когнитивные функции
Исследования показывают, что добавки с маслом перечной мяты могут улучшить когнитивные функции.
Мята содержит соединения, которые могут улучшать когнитивные функции, взаимодействуя с определенными нейромедиаторами, такими как γ-аминомасляная кислота (ГАМК) и подавление ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Этот фермент расщепляет нейромедиатор под названием ацетилхолин, который играет важную роль во внимании и памяти.
Помогает избавиться от тошноты
Мята обладает успокаивающим ароматом, и ее вдыхание может помочь уменьшить симптомы тошноты.
Исследование, проведенное с участием 84 человек с раком молочной железы, проходивших химиотерапию, показало, что лечение разведенными 40 каплями эфирного масла перечной мяты в воде каждые восемь часов значительно уменьшило тошноту и рвоту.
Увеличивает выносливость
Добавки с мятой могут быть полезными для тех, кто ищет естественный способ улучшить выносливость и силу во время физических нагрузок.
Мята обладает спазмолитическими свойствами и может помочь расслабить гладкие мышцы легких и улучшить оксигенацию тканей, что может способствовать производительности во время физических нагрузок.
Небольшое исследование, проведенное с участием 12 мужчин, показало, что употребление 500 мл минеральной воды, содержащей 0,05 мл эфирного масла перечной мяты в течение десяти дней, значительно улучшило физическую работоспособность, функцию легких и частоту сердечных сокращений.
Мятные добавки в целом считаются безопасными, но подходят не всем. Во время беременности и грудного вскармливания лучше их избегать.
Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)
Мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что усиливает изжогу и рефлюкс.
При язве желудка или гастрите
Растение может повысить секрецию желудочного сока, усиливая боль и раздражение.
Младенцам и детям до 2-3 лет
Мятное масло или ментол может вызвать спазм гортани (ларингоспазм) и нарушение дыхания.
Особенно опасно натирание груди мятным маслом, ингаляции, даже мятные кремы.
Людям с низким артериальным давлением (гипотонией)
Мята обладает гипотензивным действием, что может вызвать головокружение или слабость.
Возможные побочные эффекты, связанные с приемом мятных добавок, включают:
Ниже приведены несколько способов использования свежей мяты:
Свежую и сушеную мяту также можно использовать в десертах, таких как мороженое и выпечка. Она особенно хорошо сочетается с шоколадом.
Вас может заинтересовать