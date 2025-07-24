Главные ошибки из детства, которые мешают правильно питаться сегодня

Неправильное питание, сформированное еще в детстве, может привести к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению обмена веществ во взрослом возрасте. Стоит знать, от каких представлений избавиться в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу диетолога и нутрициолога Галины Сеник.

"Запасайтесь" витаминами заранее

По словам эксперта, часто в детстве можно было услышать, что стоит "наедаться" ягод, чтобы запастись витаминами до зимы. Однако, это миф, который способствует перееданию.

Стоит знать, что нельзя "запастись" витаминами заранее. Потому что большинство из них водорастворимые.

Избыток их выводится с мочой. Тогда как жирорастворимые (A, D, E, К) - накапливаются. Но "есть их про запас" - опасно для здоровья.

Эти установки:

усиливают эмоциональную задачу

нарушают пищевое поведение

мешают снизить лишний вес

ухудшают ваше самочувствие

Важно понимать, что пищевое поведение формируется годами. Нарушенное пищевое поведение влияет на качество жизни и разрушает здоровье. Его нужно и можно изменить шаг за шагом.

Организм постоянно использует витамины для обмена веществ, иммунитета, энергии и тому подобное. Поэтому важно иметь регулярное поступление витаминов с пищей в течение года.

Сейчас доступ к фруктам, овощам и зелени есть даже зимой (свежие, замороженные, консервированные). Замороженные продукты сохраняют большинство витаминов, поэтому зимой вполне реально поддерживать сбалансированное питание.

Другие ошибки в питании, которые "идут" из детства

Чрезмерное потребление сахара

Часто сладости в детстве были как вознаграждение. В результате возникало ожирение, сахарный диабет 2 типа, проблемы с печенью, зависимость от сладкого и кариес.

Приучение к фастфуду и обработанной пище

Что делали в детстве: замена домашней еды на готовые продукты (сосиски, чипсы, пицца). Последствиями были: дефицит питательных веществ, ожирение, болезни сердца и желудочно-кишечные проблемы.

Игнорирование сигналов голода и сытости

В детстве часто заставляли "доедать до конца", даже когда ребенок уже не голоден. А это приводило к перееданию, нарушению пищевого поведения, потеря связи с чувством голода/сытости.