Эта поддержка нужна сейчас, - Белый дом снова призвал Конгресс США выделить средства Украине

Если Конгресс США не примет законопроект о выделении средств для помощи Украине до конца года, продолжать поддержку Киева на необходимом уровне будет очень сложно.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

Представитель Белого дома вновь призвал Конгресс принять меры по выделению средств, необходимых для продления помощи Украине. Он отметил, что это необходимо сделать до конца календарного года.

"Эта поддержка нам нужна немедленно, чтобы мы могли оказывать им помощь бесперебойно", – сказал Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности США добавил, что из-за задержки с выделением финансирования администрация американского президента Джо Байдена уже вынуждена ограничивать объемы поставок в Украину.

Что предшествовало

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы.

Politico сообщило, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже 4 декабря.

В Белом доме призвали представителей Конгресса не отделять помощь Украине от законопроекта. Администрация Байдена настаивает, чтобы все четыре приоритета по финансированию были приняты быстрее, поскольку они срочны для решения.