Эта история завершилась. Зеленский о ликвидации ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский считает ликвидацию Окружного административного суда Киева уже полностью завершившейся историей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое опубликовали в Facebook.
"Сегодня я подписал принятый Верховной радой закон о ликвидации ОАСК - Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась", - говорится в заявлении.
Зеленский добавил, что история реформ продолжается и продолжается даже во время такой войны.
"Благодарю всех, кто работает ради Украины! Спасибо всем, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело!", - добавил президент.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером 13 декабря подписал закон №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
До этого Верховная рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.
Законопроект о ликвидации ОАСК был представлен президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года. Глава государства предложил создать Киевский городской окружной административный суд.
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