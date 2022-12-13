Ця історія завершилась. Зеленський про ліквідацію ОАСК

"Сьогодні я підписав ухвалений Верховною радою закон про ліквідацію ОАСК - Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась", - йдеться у заяві.

Зеленський додав, що історія реформ продовжується та продовжується навіть під час такої війни.

"Дякую всім, хто працює заради України! Дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко!", - додав президент.