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Эта добавка уберет тревогу и улучшит сон: ее советуют Меган Маркл и Гвинет Пэлтроу

Пятница 04 июля 2025 10:21
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Эта добавка уберет тревогу и улучшит сон: ее советуют Меган Маркл и Гвинет Пэлтроу Фото: Какую добавку для сна употребляют звезды (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ученые обнаружили, что "малоизвестная" трава может обеспечить облегчение тем, кто страдает от тревоги и проблем со сном, благодаря своим оздоровительным свойствам. Среди поклонников добавки - Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл.

О чем именно идет речь для успокоения нервов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Какую добавку для сна употребляют Меган Маркл и Гвинет Пэлтроу?

Различные исследования предполагают, что добавки ашваганды могут помочь облегчить стресс и успокоить нервы.

Ашваганда - это древняя лекарственная трава, является ключевым компонентом Аюрведы - традиционной индийской системы медицины. Она известна своим успокаивающим эффектом, помогая как телу, так и разуму эффективнее справляться со стрессом.

Эта трава предлагает целый ряд преимуществ для здоровья, в первую очередь благодаря высокому содержанию витаминолидов. Витанолиды - это природные соединения, которые, как считается, способствуют лечебным и противовоспалительным свойствам растения.

Ашваганда известна своей способностью помогать снимать стресс. Гвинет Пэлтроу использует эту траву в своей линейке добавок Goop, в частности в капсулах "Why am I So Effin Tired".

Врач, разработавший эту смесь добавок, отметил: "Ашваганда, Священный базилик и Бакопа тысячелетиями использовались врачами аюрведической медицины как адаптогены.

Они, по сути, помогают организму адаптироваться к экстремальным обстоятельствам, что является одной из главных ролей надпочечников". Гвинет также рассказала, что добавляет её в свой утренний смузи.

Исследования показали, что ашваганда может снижать уровень кортизола - гормона стресса в организме, что приводит к уменьшению стресса и тревоги. Ашваганда классифицируется как адаптоген, вещество, которое помогает организму справляться со стрессом.

Научные доказательства

Многочисленные клинические испытания и исследовательские работы предоставили доказательства эффективности ашваганды в облегчении тревоги. Например, исследование с участием 64 человек с хроническим стрессом показало, что те, кто принимал экстракт ашваганды, наблюдали в среднем снижение тревоги и бессонницы на 69% в течение 60-дневного периода, по сравнению с 11% снижения в группе плацебо.

В другом исследовании, с участием 58 участников, было обнаружено, что лица, потреблявшие 250 или 600 мг экстракта ашваганды в течение восьми недель, испытали значительное снижение воспринимаемого стресса и уровня кортизола по сравнению с теми, кто получал плацебо. Кроме того, группа, принимавшая добавки ашваганды, продемонстрировала улучшение качества сна по сравнению с группой плацебо.

Однако, необходимы дальнейшие исследования для согласования соответствующих форм и дозировок для управления стрессом и расстройствами, связанными со стрессом.

Помимо тревоги, стресса и сна, ашваганда также, как доказано, улучшает функцию мозга. Исследования предполагают, что прием ашваганды может повысить когнитивные функции, такие как память, производительность задач и внимание, защищая от окислительного стресса в мозге.

Эта трава также может значительно увеличить количество кислорода, вырабатываемого спортсменами, повышая их производительность. Потребление ашваганды также может снизить риск сердечных проблем, включая снижение высокого кровяного давления, уменьшение высокого уровня холестерина и облегчение боли в груди.

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