Эта добавка максимально снижает уровень стресса: и это не магний

Ашваганда, известная своими свойствами, способствующими борьбе со стрессом и бессонницей, набирает популярность в Украине.
Чем полезна эта добавка, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Ашваганда, происходящая из аюрведической традиции, веками использовалась как средство для снятия стресса. Ее полезное воздействие на организм также подтверждено современными научными исследованиями. Эту траву ценят как специалисты, так и люди, которые ищут естественные методы поддержания психического здоровья.
По словам ученых, экстракт корня ашваганды может снизить уровень кортизола, улучшить качество сна и поддерживать когнитивные функции.
Это растение также помогает уменьшить тревожность, укрепить иммунитет, повысить работоспособность организма, а также поддерживает фертильность и сексуальные функции. Его также можно использовать как дополнение к терапии депрессии.
Кроме того, ашваганда способствует уменьшению жира в организме, регулирует липидный и углеводный обмен, а также помогает снизить уровень сахара в крови и плохого холестерина. Эксперты отмечают, что большинство людей хорошо переносят эту траву, а ее действие является длительным и мягким.
Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие положительное влияние ашваганды на здоровье, некоторые страны решили ограничить ее продажу. В 2023 году Дания ввела запрет на торговлю этой травой, а за ней - Нидерланды. Финляндия и Швеция рассматривают аналогичные шаги.
Решение Датского ветеринарного и продовольственного управления (DVFA) было основано на отчете Датского технического университета (DTU) за 2020 год. В документе отмечалось, что ашваганда может негативно влиять на половые и тиреоидные гормоны. В отчете также предполагается, что трава может иметь абортивный эффект, хотя другие исследования не подтверждают риск для беременных женщин и их детей.
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