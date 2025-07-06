Эта добавка максимально снижает уровень стресса: и это не магний

Что известно о добавке ашваганда?

Ашваганда, происходящая из аюрведической традиции, веками использовалась как средство для снятия стресса. Ее полезное воздействие на организм также подтверждено современными научными исследованиями. Эту траву ценят как специалисты, так и люди, которые ищут естественные методы поддержания психического здоровья.

Преимущества употребления ашваганды

По словам ученых, экстракт корня ашваганды может снизить уровень кортизола, улучшить качество сна и поддерживать когнитивные функции.

Это растение также помогает уменьшить тревожность, укрепить иммунитет, повысить работоспособность организма, а также поддерживает фертильность и сексуальные функции. Его также можно использовать как дополнение к терапии депрессии.

Кроме того, ашваганда способствует уменьшению жира в организме, регулирует липидный и углеводный обмен, а также помогает снизить уровень сахара в крови и плохого холестерина. Эксперты отмечают, что большинство людей хорошо переносят эту траву, а ее действие является длительным и мягким.

Почему Дания запретила ашваганду?

Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие положительное влияние ашваганды на здоровье, некоторые страны решили ограничить ее продажу. В 2023 году Дания ввела запрет на торговлю этой травой, а за ней - Нидерланды. Финляндия и Швеция рассматривают аналогичные шаги.

Решение Датского ветеринарного и продовольственного управления (DVFA) было основано на отчете Датского технического университета (DTU) за 2020 год. В документе отмечалось, что ашваганда может негативно влиять на половые и тиреоидные гормоны. В отчете также предполагается, что трава может иметь абортивный эффект, хотя другие исследования не подтверждают риск для беременных женщин и их детей.