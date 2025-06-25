Именно эта еда поможет вам спать лучше: все проще, чем вы думаете

Усталость, раздражительность, ухудшение концентрации - все эти симптомы могут быть следствием некачественного сна. Но выход есть - это специальное питание.

Что именно надо есть для качественного сна, объясняет РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно есть для хорошего сна?

Новое исследование, проведенное учеными Чикагского и Колумбийского университетов, указывает на неожиданного, но очень доступного помощника в борьбе за крепкий сон - фрукты и овощи. Оказывается, что то, что мы едим в течение дня, напрямую влияет на качество нашего сна уже той же ночью.

Предыдущие наблюдательные исследования уже намекали на связь между высоким потреблением фруктов и овощей и лучшим общим качеством сна. Однако, именно эти новые результаты впервые прямо указали на корреляцию между выбором питания в течение дня и объективно измеренным качеством сна той же ночью. Это чрезвычайно важное открытие, поскольку оно показывает не просто долгосрочный эффект, а мгновенное влияние на наш ночной отдых.

В исследовании участвовали здоровые молодые люди. Они ежедневно с помощью специального приложения сообщали о своем фактическом питании, а наручный датчик объективно измерял их режим сна. Это позволило исследователям получить точные данные как о потребленных продуктах, так и о реальных показателях сна.

Фрукты, овощи и цельнозерновые

Учёные обратили особое внимание на фрагментацию сна - важный показатель, отражающий, как часто человек просыпается или переходит от глубокого к поверхностному сну в течение ночи. И их выводы были однозначными: ежедневный рацион коррелировал со значимыми различиями во сне следующей ночью.

Участники, которые ели больше фруктов и овощей в течение обычного дня, как правило, имели более глубокий и непрерывный сон той же ночью. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто потреблял больше здоровых углеводов, например, цельнозерновых продуктов. Это свидетельствует о том, что именно эти группы продуктов играют ключевую роль в поддержании качественного ночного отдыха.

На основе своих выводов и статистического моделирования, ученые сделали впечатляющий подсчет: люди, которые употребляют рекомендованные пять порций фруктов и овощей в день, испытывают улучшение качества сна на 16% по сравнению с людьми, которые не потребляют фруктов и овощей вообще. Это довольно значительная разница, которую можно почувствовать менее чем за 24 часа, что делает рекомендации диетологов еще более весомыми.

Здоровый рацион для здорового сна

Опираясь на эти данные, авторы исследования отмечают, что регулярное питание, богатое сложными углеводами, фруктами и овощами, является лучшим для здоровья сна в долгосрочной перспективе. Это не только одноразовое решение, а стабильная стратегия, позволяющая поддерживать качественный сон годами.

Почему же именно эти продукты так влияют на сон? Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают нервную систему, способствуют выработке мелатонина (гормона сна) и помогают организму лучше справляться со стрессом.

Цельнозерновые продукты, в свою очередь, обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови, избегая резких скачков, которые могут нарушать сон.