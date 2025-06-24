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Вместо психолога: 4 домашних занятия, которые прекрасно успокоят нервы при стрессе

Вторник 24 июня 2025 16:43
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Вместо психолога: 4 домашних занятия, которые прекрасно успокоят нервы при стрессе Как с помощью уборки успокоить нервы (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Во время постоянного стресса и тревожных новостей многие люди ищут простые способы снять напряжение. И хотя домашние дела не заменят консультацию со специалистом, некоторые из них могут стать настоящей терапией.

РБК-Украина рассказывает о четырех домашних занятиях, которые помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.

Помойте посуду вручную

Даже если у вас есть посудомоечная машина, попробуйте иногда мыть посуду руками. Теплая вода, аромат мыла и ритмичные движения рук успокаивают нервную систему. Американские исследователи выяснили, что такое простое действие снижает нервозность почти на треть.

Повторяющиеся движения и контакт с водой активируют парасимпатическую нервную систему. Она отвечает за расслабление и восстановление сил после стресса. А еще - это возможность побыть в тишине и перезагрузить мысли.

Включите пылесос

Процесс уборки пылесосом сопровождается равномерным "белым шумом", который благоприятно влияет на психику. Белый шум маскирует внешние раздражители и создает ощущение безопасности.

Такой звуковой фон помогает мозгу успокоиться и вырабатывать больше "гормонов радости". Вы меньше концентрируетесь на тревожных мыслях и постепенно расслабляетесь.

А сам процесс уборки дает ощущение результата - это тоже положительно влияет на эмоциональное состояние. Чистый пол - и уже легче дышать.

Вместо психолога: 4 домашних занятия, которые прекрасно успокоят нервы при стрессеУборка пыли - это полезный не только для квартиры, но и для ума процесс (фото: Freepik)

Разберите шкаф

Лучший способ навести порядок в голове - это навести порядок в шкафу. Избавьтесь от лишнего: старой, растянутой, ненужной одежды, которая только занимает место.

Сложите все красиво, рассортируйте вещи по категориям или цветам. Такие действия помогут вам почувствовать контроль над собственной жизнью хотя бы в мелочах.

Порядок в шкафу создает ощущение легкости и освобождает пространство не только вокруг, но и в мыслях. К тому же это движение, активность и достигнутый результат - все, что нужно для улучшения настроения.

Протрите пыль с поверхностей

Простая уборка пыли может превратиться в настоящий ритуал спокойствия. Добавьте в воду немного ароматного средства - так вы получите еще и эффект ароматерапии. Поверхности мгновенно становятся чище, что создает ощущение удовольствия.

Свежий аромат и приятная обстановка повышают настроение и настраивают на позитив. Однотипные действия, такие как вытирание пыли, придают ощущение упорядоченности и контроля над хаосом. Это простое, но очень эффективное решение для стабилизации эмоционального состояния.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Martha Stewart.

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