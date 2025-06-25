Цветная капуста - настоящий суперфуд: 5 уникальных свойств, о которых вы не знали

Чем полезна цветная капуста

Богата сульфорафаном

Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что сульфорафан - природное соединение, которое поддерживает детоксикацию печени и оказывает противовоспалительное действие. Также помогает защититься от повреждений клеток.

Низкокалорийная, но сытная

В 100 г цветной капусты всего 25 ккал, при этом она содержит много клетчатки и насыщает без лишних калорий.

Богата витамином C

Порция цветной капусты покрывает значительную часть суточной потребности в витамине С, что важно для иммунитета и здоровой кожи.

Универсальна в приготовлении

Цветную капусту можно варить, тушить, запекать или даже готовить как "рис" или "пюре". Поэтому это отличная альтернатива привычным гарнирам.

Содержит холин

Это редкое питательное вещество поддерживает работу мозга, нервной системы и обмен веществ.

Один стакан сырой цветной капусты содержит такие питательные вещества:

калории - 28

углеводы - 5 г

содержание сахара - 2 г

пищевые волокна - 2 г

белок - 2 г

содержание жира - 0 г

витамин С - 53 мг

витамин К - 17 мкг

натрий - 33 мг

калий - 329 мг

холин - 49 мг

фосфор - 48 мг

Рецепт стейков из цветной капусты

Ингредиенты (на 2-3 порции):

1 большая цветная капуста

2 ст. л оливкового масла

1 ст. л меда

1 ч. л горчицы (лучше зернистой)

1 ч. л лимонного сока

соль, перец, сухой тимьян или розмарин - по вкусу

свежая петрушка

Легкий способ приготовления

Сначала подготовьте капусту: разрежьте целую цветную капусту на стейки толщиной 2-3 см. Серединку оставляйте целой, остальные разберите на меньшие соцветия и тоже запеките отдельно.

Для маринада в миске смешайте масло, мед, горчицу, лимонный сок, соль, перец и специи. Каждый стейк смажьте с обеих сторон.

После этого выложите стейки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 °C примерно 20-25 минут, перевернув их на половине времени для румяного цвета.

В конце украсьте петрушкой и подавайте как основное блюдо или вкусный гарнир.

Подавайте со сметанно-йогуртовым соусом или соусом тахини.