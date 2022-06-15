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Серена Вільямс отримала wild card на Вімблдон-2022

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Сполучене Королівство, Середа 15 червня 2022 09:55
Серена Вільямс отримала wild card на Вімблдон-2022 Фото: Серена Вільямс на Вімблдоні-2021 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Спеціальне запрошення від організаторів Вімблдонського турніру отримала титулована американка Серена Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету оприлюднив перші списки тенісистів, які зможуть зіграти на Вімблдоні-2022 без огляду на рейтинг. До переліку потрапила низка знаменитих спортсменів.

У жіночому турнірі, зокрема, зможе виступити Серена Вільямс. Легендарна американка востаннє з'являлася на корті ще торік, коли завершила виступ на Вімблдоні в першому ж колі внаслідок травми.

З тих пір молодша зі сестер Вільямс здала позиції в рейтингу WTA. Нині вона посідає лише 1208-ме місце в класифікації, що за звичних обставин не дозволило б зіграти на турнірі "Великого шолома". Проте, організатори Вімблдона надали їй можливість виступу за минулі заслуги.

Напередодні Вільямс залишила зашифроване послання для своїх шанувальників із натяком на відновлення активних виступів. Перед Вімблдоном-2022 американка візьме участь у престижному турнірі в Істборні.

Нагадаємо, що швейцарець Федерер запланував повернення в тур на осінь.

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