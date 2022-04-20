Вімблдон офіційно позбувся тенісистів із РФ і Білорусі

Організатори найстарішого турніру "Великого шолому" – Вімблдонського – вирішили не допускати білоруських і російських тенісистів до участі в змаганнях у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Цьогоріч на Вімблдоні не буде тенісистів із РФ і Білорусі. Організатори мотивували таке рішення повномасштабною агресією Росії проти України, що триває майже два місяці.

"В умовах такої невиправданої та безпрецедентної воєнної агресії було б неприйнятно, щоб російський режим отримував будь-яку вигоду від участі російських і білоруських гравців у змаганнях", – ідеться в заяві.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету визнав, що деяким спортсменам буде важко сприйняти позицію організаторів. Однак, переглянути рішення про недопуск тенісистів дозволить лише якісна зміна ситуації в Україні.