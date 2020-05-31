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Цукерберг пояснив, чому Facebook нічого не робить з постами Трампа

Новини » В світі     31.05.2020 - 08:26
Цукерберг пояснив, чому Facebook нічого не робить з постами Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

За його словами, публікацію Трампа не видалили, тому що розцінили її як попередження від держави

Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг пояснив, чому Facebook не буде вживати ніяких дій через пости президента США Дональда Трампа. Американський лідер пригрозив, що "мародерство" в Міннеаполісі призведе до "стрільби".

Про це пише CNN.

Зазначимо, Цукерберг опублікував пояснення після того, як Twitter позначив пост Трампа значком, який попереджає про насильство.

"Я знаю, що багато засмучені тим, що ми залишили пости президента", - написав Цукерберг.

Повідомлення Трампа в Facebook, Instagram і Twitter свідчать:

"Ці бандити ганьблять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Тільки що поговорив з губернатором Тімом Уолзом і сказав йому, що військові будуть з ним весь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але, коли почнеться мародерство, почнеться стрілянина. Спасибі!" - написав Трамп в соцмережах.

Facebook мовчав з цього питання протягом 18 годин, поки не з'явився пост Цукерберга.

"Ми дуже уважно подивилися на пост, в якому обговорювалися протести в Міннесоті, щоб оцінити, чи порушує він нашу політику. Хоча у поста була тривожна історична довідка, ми вирішили залишити його, тому що посилання на Національну гвардію означали, що ми розглядаємо це як попередження про дії держави, і ми думаємо, що люди повинні знати, чи планує уряд застосувати силу", - написав засновник Facebook.

Зазначимо, 28 травня Трамп підписав указ про регулювання роботи соціальних мереж.

Після цього, Twitter відреагував на указ Трампа про соцмережі, назвавши його реакційним і політизованим.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України FacebookTwitterМарк ЦукербергДональд Трамп
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